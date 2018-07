Fülelj bele a 11-11: Memories Retold nagyszerű zenéibe

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a 11-11: Memories Retold az utóbbi évek egyik legkülönlegesebb videojátékos próbálkozása, mely az első világháborúba repít vissza minket egy érzelmekben gazdag, sztori-központú történettel a főszerepben.

Erről az izgalmas projektről kaptunk most egy felvételt, melyen az alkotás zenéivel ismerkedhetünk meg alaposabban, amivel nem igazán spórolnak a készítők, hiszen maga, aki a Remember Me és a Vampyr zeneszerzőjeként már letette a névjegyét, az általa papírra vetett hangjegyeket pedig a londoni filharmonikusok és a Pinewood Singers adja majd elő. 11-11: Memories Retold egyébiránt egy egészen rejtélyes projekt, melyről alig láthattunk még valamit, ellenben készítői mégis szeretnék, ha alkotásuk november 9-én megjelenne PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

