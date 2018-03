A 11 bit Studios fejlesztői napra pontos megjelenési dátummal vértezték fel Frostpunk című poszt-apokaliptikus túlélőjátékukat, amiről kiderült, hogy április 24-én jelenhet majd meg digitális és dobozos formában egyaránt.

Merthogy a játékhoz egy 35 dolláros, ami a különféle digitális extrák mellett egy New London - The Art of Frostpunk című művészeti könyvet is tartogat majd számunkra.Hogy a készítők megkoronázzák a nagyszerű hírt, bemutattak nekünk egy friss trailert is, ami közel két percen keresztül igencsak kellemes körülmények között prezentálja nekünk a játékot.

Nézd nagyban ezt a videót!