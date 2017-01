Frissültek az Intel apró gépei

Az Intel nevét olvasva sokan a processzorok piacáról várnak új híreket, de az elmúlt években megnőtt a vállalat nevével fémjelzett egyéb termékek száma is, ráadásul jó néhány különlegességet találunk közöttük.

Az Intel NUC mini számítógépek is ide sorolhatóak, hiszen rendkívül kompakt formaviláguk ellenére meglehetősen kellemes erő lakozik bennük. Ez CES 2017 alkalmával történt bejelentés még aktuálisabb kijelentéssé vált, hiszen friss fejlesztésekkel frissítették az apró gépek belsejét.közül az i3-as, i5-ös és az i7-es modellek is helyet kaptak a kínálatban, a Thunderbolt 3 kompatibilis USB Type-C csatlakozók pedig rengeteg hasznos kiegészítő előtt nyitják meg a kaput. A gépek két méretben érkeznek a "nagyobban" elfér egy 2,5 hüvelykes SSD vagy HDD is, míg a még kompakt változat esetében a tárhelyet PCIe SSD-vel oldják meg.