Frissítette két profi egerét a Logitech

A Logitech márkanév nem csak a gamer perifériák piacán jelent egyet a minőséggel, hiszen a vállalat a professzionális felhasználók körében is több ikonikus termékkel rendelkezik, melyek közül kettőt nemrég frissítettek.

Az MX Anywhere és MX Master modellekről van szó, melyeket sokan a legjobb munkaeszköznek tartanak, ezt a megítélést pedig az új generáció is szeretné tovább vinni. Az MX Master 2S és MX Anywhere 2S a korábbi modellek 1000 DPI-s szenzorát egy 4000 DPI-s érzékelőre cserélte, a 40 napos üzemidő pedig 70 nap környékére emelkedett. Előbbi 100, utóbbi pedig 80 dolláros ajánlott árat kapott, a bejelentés legnagyobb sztárja pedig a velük együtt érkező Flow alkalmazás volt.

Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy. Elég az egeret elhúzni a monitor széléig, onnan tovább haladva már a másik gépnél bukkan fel a kurzor. Ehhez egy WiFi hálózaton kell lennie a két gépnek és úgy is működik, ha az egyik macOS-t, a másik meg Windows-t futtat. Ráadásul nem csak a kurzort vihetjük át, hanem szöveget, képet vagy akár dokumentumokat is egyszerűen mozgathatunk a két gép között.