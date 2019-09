Frissített ROG laptopokat és új gamer telefont prezentált az Asus az IFA 2019-en

Az Asus igazán nagyot gurított lineup tekintetében az IFA 2019 eseményen, lévén az üzleti és professzionális célzatú termékeikből is egy kazal friss hardvert prezentáltak, amiről az Androgeek cikkében bővebben is találtok információkat.

Itt viszont nem áll meg az élet, hiszen a játékosokat is alaposan kiszolgálja a gyártó néhány újdonságával, kezdve például 300Hz-es gaming laptopokkal a Zephyrus- és Strix-szériák keretein belül. Igen, jól olvastad, 300Hz-es laptop!Ezeknek a sorát a 17 colos Zephyrus S GX701 fogja indítani, majd a későbbiekben még több ROG termék érkezik, ami megkapja eme vérfrissítést. Az eseményen kiállították a 300Hz-es Strix SCAR III prototípusát is, mely 15 és 17 collal egyaránt megtalálható, és

Új színek és jobb kijelzők érkeznek a ROG Zephyrus és a ROG Strix szériába is

Az intelligens hűtésnek köszönhetően akár 1540MHz-re is pörgethetjük a videókártya teljesítményét 115W-on Turbo módban. Az említett Zephyrus-modellen felül. A frissülő laptopokat részletesebben egy korábbi cikkünkben ismertettük.Azokra a játékosokra is gondolt az Asus, akik történetesen nemcsak a videojátékok nyújtotta élményeknek szeretnének élni, hanem mellette alkotni is kívánnak, hiszen gleccser kék színű Zephyrus és Strix laptopokat villantottak - nevezetesen a Zephyrus S GX502, Zephyrus M GU502, Strix G G531 és G731 kiadványok kapják meg ezt az újfajta küllemet, várhatóan pedig 2019 harmadik negyedében lesznek kaphatóak ebben a dizájnban. Természetesen ugyanúgy GeForce RTX 2060 és RTX 2070 videókártyák jellemzik a gépeket.

Vadonatúj ROG gamer telefont is bemutatott az Asus az IFA 2019-en

Izmos bejelentés továbbá a vadonatúj ROG Phone 2 bemutatása is, ami meg teljes mértékben a játékoslelkű felhasználók számára készült. A készülék nem csak küllemében vérbeli játékos eszköz, de hardverelemeiben is: a legegyszerűbb variáns is, az üzemidőről pedig a 6000mAh-s aksi gondoskodik.A 6.59 colos 120Hz-es, 1ms válaszidős AMOLED 10-bit HDR kijelző már csak a hab a tortán, a rengeteg külön elérhető kiegészítővel pedig akár még othoni konzolt is varázsolhatunk az Asus ROG Phone 2-ből. A telefonról bővebben a Mobilgamer cikkében olvashattok, a csapa egy bőséges anyagot szánt a termékre, így ott részletesen is megismerkedhettek a mobillal.