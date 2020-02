Friss videóval tease-eli a Frictional Games az új játékát

Az Amnesia-játékok és a SOMA mögött álló Frictional Games már egy ideje húzza az agyunkat az új alkotásuk felvezetésével, és most ismételten löknek egy jókorát azon a bizonyos hype vonaton, ezúttal egy videóval.

Ez viszont már több mint látványosnak bizonyul, hovatovább irtózatosan hangulatos is. Kevesebb mint fél perces az anyag,. Igaz, nem tudunk leszűrni belőle túl sokat, ám hogy az atmoszféra piszok ütős lesz, az szent.Az I am Tasi névre hallgató friss kedvcsináló is nem listázott anyagként szerepel a fejlesztőstúdió YouTube csatornáján, mint az előzőek, de alant ti is megtekinthetitek, hogy miről van szó. A játék címéről továbbra sincs információnk, ahogyan a megjelenésről sem.

Nézd nagyban ezt a videót!