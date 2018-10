Friss videón mutatkozik meg ismételten a Sekiro: Shadows Die Twice játékmenete

A Dengeki nevezetű japán magazin minden héten tart egy livestreamet a közönségének, az aktuális epizódban pedig a rivaldafényt a Sekiro: Shadows Die Twice kapta, mi pedig örülhetünk, ugyanis ismét megleshetjük a játékot gameplay közben.

Többnyire ugyanazzal a szekcióval van dolgunk, amit már a gamescomon és a Tokyo Game Show-n is mutogattak a nagyérdeműnek, ezúttal viszont annyi a csavar, hogy, akik nem mellesleg meglepően jól is játszanak. Sekiro: Shadows Die Twice 2019. március 22-én jelenik majd meg PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra, azonban amíg erre várunk, lessétek meg az alábbi videót, a szóban forgó anyag 1 óra 48 perctől kezdődik.

