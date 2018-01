A Creative Assembly és a Sega négy friss videót mutatott be a Total War Warhammer 2 soron következő kiegészítőjéről, mely Rise of the Tomb Kings címmel erőteljesen az egyiptomi mitológiából merített magának ötletet.

Tökéletesen megmutatják mindezt az alábbiakban felsorakozó videók is, amelyek az expanzió legfrissebb kedvcsinálóiként a bővítménnyel együtt érkező új egységeket prezentálják számunkra, de érkezett egy videó arról is, hogy milyen taktikákat alkalmazhatunk majd a kampány keretein belül az új egységekre és egyebekre fókuszálva. Total War Warhammer 2 : Rise of the Tomb Kingsa játékhoz, mint a kérdéses PC-exkluzív stratégia utolsó nagyobb tartalmi bővítése.

