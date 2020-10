Friss trailert kapott Rain a Mortal Kombat 11-ből

Egy igazi régi motoros kerül be a Mortal Kombat 11 szereplőgárdájába, lévén mint azt múltkor megtudtuk, többek között jön Rain is a vérengzős bunyókba, hozzá kapcsolódóan pedig most kaptunk egy vadonatúj kedvcsinálót.

Ezen természetesen egy hangyányit tüzetesebben is szemügyre vehetjük magát a karaktert, és az ismerős mozdulatok, valamint a jellegzetes stílusa most sem fog elmaradni. Mégis mindeközben sikerült kellően megújítani annyira, hogy Rain maximálisan frissnek hasson, és ne érezzük úgy, hogy szimplán átemelték az előző etapokból.Rain a november 17-én érkező Kombat Pack 2 részeként fog beszáguldozni, olyan harcosok mellett, mint például a régóta kérlelt Mileena, valamint vendégszereplőként még maga Rambo is fel fog bukkanni