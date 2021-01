Friss trailert kapott a Wonder Boy: Asha in Monster World

Friss kedvcsinálót mutatott be az ININ Games és a Studio Artdink csapata a Wonder Boy: Asha in Monster World kapcsán, aminek köszönhetően teljes feldolgozást kap az eredetileg 1994-ben megjelent Monster World IV.

A játék ugyanis azon az alkotáson alapul, egy oldalnézetes platformerre számíthatunk tőle, mely cell-shaded alapú 3D-s grafikai körítéssel rendelkezik majd, érdekesség pedig, hogy az újragondolást zömmel ugyanazok készítik el, mint az eredetit, így Ryuichi Nishizawa és Shinichi Sakamoto is ott lesznek majd a háttérben. Wonder Boy: Asha in Monster World várhatóan 2021 második negyedévében bukkan majd fel a boltok polcain PC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re egyaránt, méghozzá nemcsak digitálisan, hanem dobozos kiadásban is.

