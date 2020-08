Friss trailert kapott a State of Play-en a Crash Bandicoot 4: It's About Time

Várható volt, hogy a State of Play eseményen ismét megmutatja majd magát a Crash Bandicoot 4: It's About Time, mely ugyan nem lesz PlayStation-exkluzív cím, de azért a berögződések mégis a Sony platformja felé húzzák a rajongók szívét.

Ehhez pedig a készítők ránézésre egy elképesztően retro élményt állítottak össze, aminek részeként a Crash Bandicoot 4: It's About Time idén ősszel visszarepít minket a gyermekkorunkba, méghozzáHogy mégis mennyire régi vágású élmények várnak majd ránk a Crash Bandicoot 4: It's About Time keretein belül, azt jól mutatja az alábbi kedvcsináló, mely több mint 5 percen keresztül prezentálja nekünk az alkotás élményét. Megjelenés október 2-án - első körben PS4-re és Xbox One-ra.