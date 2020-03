Friss trailert és gameplay videót kapott a The Good Life

Bár a GDC 2020 expó idén nem került megtartásra a hagyományos formájában, a White Owls csapata azonban nagyon készült rá a The Good Life kapcsán, így Yukio Futatsugi és csapata végül úgy határozott, hogy az elkészült anyagokat ettől függetlenül is kiadják.

Ennek köszönhetően az alábbiakban most egy trailert és, mely egészen messzire terelődött a régi klasszikusoktól, hiszen egy vidékre tévedt újságírónő mindennapi életét meséli majd el nekünk szerepjátékos és kalandos formában.A vidékre tévedt nyávogós kisasszonysággal pedig az alábbiak tanúsága szerint igencsak sok érdekes és izgalmas élményben lehet majd részünk, méghozzá már 2020-ban, lévén a The Good Life az idei esztendőben érkezik PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.