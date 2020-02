Friss tartalmak érkeznek a Final Fantasy XIV legújabb frissítésével

Nagyon komoly újdonságokat kap aktuális frissítésével a Final Fantasy XIV: Shadowbringers , a Square Enix ugyanis bár csak egy sima patch név alatt emlegeti, de valójában a hibajavításnál sokkal többet kaptak általa a rajongók.

Ezt már jól jelzi, hogy az 5.2-es javítás külön nevet is kapott, ezáltala népszerű MMORPG-hez, és a kisebb-nagyobb hibák orvoslásán felül tonnányi friss tartalmat kapnak vele a rajongók. Hogy mégis miket?Példának okáért vadonatúj főküldetéseket, de érkezik egy új dungeon is - Anamnesis Anyder név alatt -, kapunk új Eden's Verse raideket, Beast Tribe és Resistance Weapon questeket, sőt még a New Game+ is bővül különféle frissítésekkel.