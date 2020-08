A Double Fine Productions csapata évek óta jó kapcsolatot ápol Jack Blackkel, az ismert színészt pedig a csapat most azzal jutalmazta meg, hogy elküldött neki egy kipróbálható változatot a sokak által várt Psychonauts 2 -ből.

Sőt mi több, nem elég, hogy Jack ki tudta próbálni az alkotást, de mindemellett a Youtube-on be is mutatta, hogy miként szerencsétlenkedik vele, ennek megfelelően teljesen friss, Psychonauts 2 megjelenését egyébiránt még mindig nem tudni, hogy pontosan mikor várhatjuk, valamikor 2021-ben számíthatunk rá, méghozzá PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, de bizonyára újgenerációs konzolokra is.

