Friss PS5 pletykák jöttek, ám nem kizárt, hogy ezeknek tényleg van alapja

Körülbelül egy hete érkezett néhány pletyka a 4chan felületére a PS5-tel kapcsolatosan, amit nem hoztunk le, hiszen számtalan anonim infó kerül fel oda boldog-boldogtalan által, amelyeknek 99%-a fals.

A sztori onnan indul, hogy a PlayStation Europe hivatalos Twitter csatornáján megváltozott a szlogen. A komplett generáción keresztül a "#4ThePlayers" volt, ennek ellenére most lecserélték arra, hogy "It's Time to Play". A szaftos része a dolognak, hogy az imént említett 4chan pletyka-cunamiban említést tettek rá egy hete, hogy a PS5 szlogenje pontosan ez lesz,Ennek nyomán pedig érdemes szemezgetni a pletyka további részeivel, hiszen ha ez bejött, akkor nem kizárt, hogy a legtöbb infó ezek közül igaznak bizonyul. Miről is van szó?2020. február 5-én leplezik le a PS5-öt.2020 októberében jelenik meg a PS5.500 dollárért (152 ezer forint, kb.) jön a PS5, mindössze egy modellelEzekkel a címekkel áll rajthoz a PS5: Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon's Souls Remastered, Godfall, Legendz (új IP a Santa Monica Studiotól)A februári leleplezésnél megszellőztetik a következő játékokat: Horizon Zero Dawn 2, Spider-Man 2, új sci-fi IP a Naughty Dogtól, új IP a SIE Japantól, új IP a London Studiótól, Final Fantasy XVI, új Resident EvilA PS5 specifikációi szinte megegyeznek az Xbox Series X-ével, valamint a Series X drágább lesz a PS5-nél, míg a PS5 erősebb lesz az Xbox "Lockhartnál".A PS5 szlogenje: "It's time to play"Viszont azt azért jegyezzük meg, hogy novemberben volt a Sony-nak egy "It's Time to Play" nevű videója, úgyhogy nem kizárt, hogy innen van a szivárogtató ötlete. Kezeljük szódával az infókat, főleg azért, mert időközben eltűnt a kérdéses 4chan poszt az internetről, de a Push Square feljegyezte az információkat.