Friss Predator monitorokkal készült az Acer a gamerek számára, ezeket jelentette be ma a gyártó

A next@acer keretein belül az Acer villantott egy friss lineupot, amivel az elkövetkezendő hónapokban fognak dolgozni, ebből pedig természetesen nem maradtak ki a gaming szférás újdonságok sem, melyek közül a monitorokat az alábbiakban össze is foglalunk.













Az újsorozat tagjai FHD (1920x1080) vagy QHD (2560x1440) kijelzővel érhetők el, 280 Hz-es frissítési frekvenciával (overclockolható), valamint 0,5 ms válaszidő tudhat magáénak. Ezenfelül 99%-os Adobe RGB lefedettséggel is bír, illetve a komplett sorozat VESA DisplayHDR minősítéssel rendelkezik.Az Eyesafe tanúsítvánnyal rendelkezőkiszűri a kék fényt, így egy szemkímélő megoldást tár elénk, sőt, az Acer VisionCare 4.0 számos olyan technológiát tartalmaz - LightSense, AdaptiveLight, ColorSense és ProxiSense - amelyek mérik a környezet behatásait, s magát a környezeti fényt, majd automatikusan beállítják a monitor fényerejét és színhőmérsékletét.Továbbá 27 colos QHD (2560x1440) Agile-Splendor IPS kijelzőről, széles látószögről, gyors 1 ms válaszidőről és akár 170 Hz-es frissítési frekvenciáról beszélhetünk még eme monitor esetében.24,5 colos NVIDIA G-SYNC kompatibilis FHD (1920x1080) IPS paneljét 280 Hz-es képfrissítési rátával spékelték meg, és akár 0,5 ms válaszidőig lehet túlhajtani, hogy lépést lehessen tartani - főleg a gyors játékoknál lesz ez nagyon hasznos.szintén a gyors játékokhoz lesz tökéletes, lévén egy NVIDIA G-SYNC kompatibilis, 32 hüvelykes QHD (2560x1440) panellel bíró megoldásról beszélünk, ami 270 Hz-es frissítési mutatóval, valamint 0,5 ms válaszidővel rendelkezik. Továbbá a 99%-os AdobeRGB is ott szerepel a szóban forgó monitor tulajdonságai között.egy hatalmas, 34 colos, ívelt, 3440x1440-es monitorral bővítia gyártó kínálatát. Az eszközben Agile-Splendor IPS panel található, amely remek képmegjelenítést nyújt széles látószögben is. NVIDIA G-SYNC kompatibilis darabról beszélünk, ami akár 180 Hz-es képfrissítést is tud, a 0,5 ms válaszidőről már nem is beszélve.AzQHD (2560x1440) felbontással és a DCI-P3 színspektrum 95%-os lefedettségével támad. 170 Hz-ig overclockolhatunk, valamint 1 ms válaszidővel rendelkezik, míg a Nitro XV272 LV egy FHD (1920x1080) méretű Agile-Splendor IPS panelt kínál, és akár 165 Hz-es (overclock) sebesség is rendelkezésre áll ez esetben.