Friss Nitro, Helios és Triton gépekkel bombázza az Acer a gamer laptopok piacát

Az Acer is nagyot bombázott a CES 2021 keretein belül, mivelhogy több gamer szériájuk kapcsán is beújítottak néhány friss terméket, amiket az alábbiakban részletesen ki is fejtünk számotokra.









A mindössze 17,9 mm-es11. generációs Intel Core i7 H-sorozatú processzorokkal és Max-Q kivitelű NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU-kkal rendelkezik, a hűtésről pedig az ötödik generációs AeroBlade Fan és Acer Vortex Flow technológia gondoskodik. 14 colos FHD kijelzővel operál, ami 144 Hz-en pörög, és még Thunderbolt 4-et, az USB 3.2 Gen 2-t és HDMI portot is raktak rá. Márciusban debütál 1399 eurós (kb. 505 ezer forint) áron.NVIDIA GeForce RX 3080 GPU-t Max-Q-val és akár 32 GB DDR4 memóriával támad, valamint 3 ms-es válaszidővel és 240 Hz-es képfrissítési rátával bíró IPS kijelzővel. A DTS: X Ultra audio és a 3D szimulált térhangzás gondoskodik az audioélményről, illetve az Acer egyedi tervezésű AeroBlade 3D ventilátorai és az Acer CoolBoost technológiája a hűtésért felel. Februárban kerül a boltok polcaira 1499 eurós (kb. 541 ezer forint) áron.A frissített11. generációs Intel Core H sorozatú processzorokkal, az NVIDIA GeForce GTX GPU-kkal és akár 32 GB DDR4 RAM-mal érkezik. A képernyő 144 Hz-es frissítési gyakoriságával és 3 ms válaszidejével támad, valamint alapvetően egy 300 nit-es panelről van szó. Az USB Type-C Thunderbolt 4 támogatás és a Wi-Fi 6 biztosítja a gyors kapcsolatot, no meg az is kiemelendő, hogy a billentyűzet 4 zónás RGB-vel rendelkezik. Márciusban jelenik meg 999 eurós (360 ezer forint) áron.Másfelől AMD vonalon is letehetjük a voksunkat a Nitro 5 mellett. Ebben az esetben akár AMD Ryzen 7 5000 H sorozatú mobil processzorral és akár NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU-val szerelve kérhetjük a gépet, és kapunk akár 32 GB DDR4 3200 RAM-ot és gyors hálózatkezelést is Killer E2600 támogatással és a Wi-Fi 6 szabvánnyal.Az új Nitro 5 notebookok 15,6 hüvelykes vagy 17,3 hüvelykes kijelzőkkel érhetők el, nagyfelbontású QHD kijelzővel, 165 Hz-es frissítési frekvenciával vagy teljes nagyfelbontású (FHD) kijelzővel, 360 Hz-es frissítési frekvenciával, 3 ms válaszidővel.Az imént említett konfigurációval a 15 és 17 colos Nitro 5 1299 euróért (kb. 469 ezer forint) fog megjelenni, mindkettő februárban.