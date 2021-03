Friss kedvcsinálóval jelentkezett a Tales of Arise

Már-már majdnem elfelejtettük, hogy a Bandai Namco háza táján már javában készülődik az új Tales-játék, amikor a Tales of Festival részeként a hétvégén egy friss videó bukkant fel a színen a kérdéses JRPG kapcsán.

A legendás japán szerepjáték 17. (!) teljes epizódját eredetileg még a Microsoft 2019-es E3 eseményén leplezték le, és ha azóta nem is teljes csendben, de nagyon visszafogott módon készülődött a háttérben, miközbenA Bandai Namco ugyanis a premier időpontját egyelőre nem tűzte még ki, ellenben a tavalyi csúsztatást követően még mindig 2021-re várjuk a Tales of Arise megjelenését, de koncentráljunk most egyszer a friss kedvcsinálóra, hiszen egyedül ez az, ami biztos.

Nézd nagyban ezt a videót!