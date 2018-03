Az Electronic Arts és a Criterion Games bemutatták a Burnout Paradise Remastered legfrissebb kedvcsinálóját, aminek jóvoltából újra megtekinthetjük mozgásban a nagyszerű árkád versenyjáték felújított változatát.

A The Race is On címre keresztelt felvétel annak ellenére is látványos pillanatokat tartogat számunkra, hogy, holott abban reménykedtünk, hogy ezen a téren azért a mai igényekhez igazítják a megjelenést.Persze az alábbi feljavított jelenetek azért egy kicsit becsapósak lettek, de így sem veszik el a kedvünket attól, hogy a jövő héten lecsapjunk a Burnout Paradise Remastered -re a március 16-án esedékes premierkor.

Nézd nagyban ezt a videót!