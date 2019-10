Friss kedvcsináló jött a MediEvil remake-hez Changing One's Perspective címmel

Ahogyan egyre inkább közeledünk a MediEvil Remake megjelenéséhez, egyre frekventáltabban érkeznek friss előzetesek, most például ismételten az A Bonehead?s Guide to Gallowmere című trailer-sorozat következő epizódja jött meg.

A Sony Interactive Entertainment és az Other Ocean ugyanis úgy határozott, hogy kiadja a Changing One's Perspective névre hallgató előzetest, melybenAz A Bonehead's Guide to Gallowmere első epizódja, a Using One's Shield korábban már publikálva lett, ERRE a linkre kattintva meg is tekinthető. A MediEvil Remake megjelenése október 25-én várható, addig vélhetően még nem egy kedvcsinálóval fogunk találkozni az elkövetkezendő napokban.

