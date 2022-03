Friss gameplay videón a Tiny Tina's Wonderlands

A 2K Games és a Gearbox ma ismét alapos bepillantást enged a most márciusban megjelenő Tiny Tina's Wonderlandsbe, melyben két Fatemaker összeáll, hogy a választható Mount Craw terület csúcsán találkozzanak.

A rengeteg kooperatív játékmenet mellett ezúttal, melyeket Matt Cox kreatív igazgató kommentál. Ez a havas táj hemzseg a szedett-vedett koboldoktól és a toronymagas trolloktól, akik minden hívatlan vendéget darabokra akarnak tépni.Megpillanthatod a félelmetes Freezicles-t és a sárkányisten Vorcanart is, illetve fontos, hogy a Mount Craw egy teljesen opcionális terület, amely megmutatja, hogy mekkora területeket találhatsz a játékban. A Tiny Tina's Wonderlands egy önálló élmény, amelyet anélkül is élvezhetsz, hogy valaha is játszottál volna a Borderlands franchise-zal.

Nézd nagyban ezt a videót!