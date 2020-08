Friss gameplay videók jöttek a Scarlet Nexusról

Scarlet Nexus még mindig az egyik legígéretesebb projekt a Bandai Namco égisze alatt, ami gyakorlatilag az Astral Chaint és a Code Veint hivatott vegyíteni egyes elemeiben, miközben tipikus animés beütéssel bír.

Most egyenesen a gamescomról kaptunk néhány gameplay felvételt, amin szemügyre vehetjük, hogy a Tales of-sorozat atyjai mit hoztak ki a játékból, és ha minden jól megy, akkor ez a szoftver debütálni fog PC-n, PS4-en, Xbox One-on, PS5-ön és Xbox Series X-en is.Nagyon úgy fest, hogy a JRPG műfaj rajongóinak ismét nem kell csalódnia, viszont az ilyen programoknál mindig az az igazi kérdés, hogy vajon a laikusok, a zsánertől távol állók számára miként fog lejönni a játék, netán őket is be tudják-e vonzani.

Nézd nagyban ezt a videót!

allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>