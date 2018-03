A Fatshark bejelentette, hogy a mai nappal hivatalosan is kezdetét vette a Warhammer: Vermintide 2 előrendelőknek szánt béta tesztje, amit a csapat egy elképesztően látványos és egyben friss gameplay felvétellel vezetett fel.

A készítők kihangsúlyozták, hogy a most elrajtolt béta már majdnem a játék végleges változatát prezentálja, sőt mi több,Ha korábban kipróbáltuk a zárt bétát, a Fatshark szerint most komoly változásokat tapasztalhatunk majd, így amennyiben előrendelésünket leadtuk, nincs is más dolgunk, mint lecsapni rá a Steamen.

Nézd nagyban ezt a videót!