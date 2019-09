Friss gameplay felvételeket hozott a The Last of Us Part 2 legújabb fejlesztői naplója

A Naughty Dog csapatának jóvoltából egy közel 10 perces fejlesztői naplót kaptunk a The Last Of Us Part 2 -ről, melyben maguk a készítők beszélnek nekünk egy kicsit a játék sajátosságairól, ami viszont nem minden.

Az igencsak hosszúra nyúlt felvételen ugyanis alaposan el lehet veszni, hiszenszámunkra a The Last Of Us Part 2 -ről, melyeket korábban még soha, sehol nem láthattunk, és részben ezért, részben a hamisíthatatlan hangulat, illetve atmoszféra miatt tátott szájjal bámulhatjuk őket.Ha megtetszett Ellie túlélőkalandja, mely maximálisan hű lesz a legendás előd élményéhez, a The Last Of Us Part 2 megjelenését 2020. február 21-én várhatjuk, első körben kizárólag PS4-re.

