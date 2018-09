FPS nézetből is játszható lesz a Red Dead Redemption 2

Miután a GTA 5 újgenerációs kiadásának egyik legjobb extra opciója volt, hogy a külső nézet mellett belső nézetből is lehetőségünk nyílt átélni a nagy kalandot, sok rajongó reménykedett benne, hogy ez a játékelem a Red Dead Redemption 2 -ben is megjelenik majd.

Ennek megerősítésére egészen mostanáig várt a Rockstar, egy interjú részeként ugyanis bejelentették, hogy, egyedül az átvezetők során számíthatunk majd fix kameranézetre.Mivel a GTA 5-ben is egy egészen más arcát ismertük meg így a játéknak, alig várjuk, hogy a Red Dead Redemption 2 -ben is kipróbáljuk majd, erre azonban október 26-ig még türelmesen várnunk kell, lévén a játék csak ekkor jelenik meg PS4-re és Xbox One-ra is, egy hónappal később pedig a Red Dead Online című többjátékos móddal bővül.