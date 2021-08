A nemrégiben megjelent cyberpunk lövölde, a The Ascent bár játékmenetében semmit nem forradalmasított, ugyanakkor olyan vizuállal rendelkezik, amire aztán lehet folyatni a nyálunkat - és most egy olyan oldaláról ismerhetjük meg a játékot, amit öröm nézni.

Egy YouTube videós, Griff Griffin feloldotta a kamerát, hogy szabadon mozgathassa azt a játéktéren, így tulajdonképpen belső nézetből vehetjük szemügyre a The Ascent csodálatos világát - ésElképesztő, hogy mennyi munka van a játék világában, sokszor olyan dolgokat is részletesen kidolgoztak a fejlesztők, amiket alapvetően nem is lát a játékos. Konkrétan még az újságokon is tisztán olvasható a szöveg! És mindez 12 fejlesztő munkája...

