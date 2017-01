FPS játékosoknak készült az AULA különleges billentyűzete

A kínai AULA neve még nem igen ismert erre felé a perifériák piacán, de ha így folytatják, akkor legalább a nevük ismerté válik, hiszen a CES 2017 alkalmával egy egészen különleges billentyűzetet is kiállítottak.

Az újdonságot állítólag hardcore FPS játékosoknak készítették, így minden fölösleges dolgot eltávolítottak róla és az alakját is megváltoztatták. Az már a képen is látszik, hogy nem mindennapi darabról van szó, bár a Razer is próbálkozott már hasonlóval az Orbweaver személyében, ám óriási sikert ők sem arattak.A billentyűzet az FPS játékoknál leggyakrabban használt gombok mellett rengeteg programozható gyorsbillentyűt és egy csuklótámaszt is kapott. Az RGB világítás és a nem mindennapi külső dicsérendő, de a legtöbben vélhetően maradni fognak a hagyományos billentyűzeteknél.