Peter Parkert is játszhatunk majd a Square Enix és a Cyrstal Dynamics kooperációjában készülődő szuperhősős kalandban, de nem azért, mert Pókember is benne lesz a Marvel's Avengers-ben, hanem azért, mert egy Photo Mode is csatlakozik a játékhoz.

Ennek megfelelően Vasember, Thor, Hulk, Amerika kapitány és Fekete özvegy nagy összecsapásait, melyeket nemcsak magunknak lőhetjük, hanem akár rögtön az ismerőseinkkel is megoszthatunk majd az interneten.A Photo Mode várhatóan már a megjelenéskor elérhető lesz a Marvel's Avengers-ben, melynek megjelenését jövő májusban várjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Google Stadiára egyaránt.