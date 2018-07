Fotó módot kap a Far Cry 5

Mostantól már szuper fotókat is készíthetünk a Far Cry 5 keretein belül, a Ubisoft ugyanis ma elérhetővé teszi a játék legújabb frissítését, mely szám szerint a nyolcadik lett a sorban, és megannyi hibajavítás mellett a Photo Mode-ot is elérhetővé teszi.

A mai napon érkező frissítés azonban nemcsak ezzel a kis extrával örvendezteti meg a rajongókat, lévén, melyeket főként a Hours of Darkness DLC-ből emeltek át a készítők.Így érkeznek onnan fegyverek, járművek, de többek között még az ellenfelek és az állatok mesterséges intelligenciája is átemelésre került, sőt mi több, a Lost on Mars letölthető tartalomból szintén megtalálhatunk pár szuper újdonságot az ingyenes frissítésben.