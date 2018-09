Már több mint 10 millió játékos rója az utakat a Forza Horizon 3-ban

Kanyarban van a Playground Games következő munkájának megjelenése, ami természetesen nem más, mint a Forza Horizon-széria legújabb felvonása, viszont ennek ellenére a harmadik epizód továbbra is nagyot megy.

Nem is olyan régen még arról számolhattunk be nektek, hogy a fesztiválhangulatú versenyjáték átlépte a 9 milliós játékosszámot , most pedig két hónappal később ez a szám felcsúszott egészen 10 millióig is,Az információ egyenesen a stuff rendezőjétől, Ralph Fultontól származik, aki egy interjú során hintette el az eredményt, kíváncsian várjuk, hogy a Forza Horizon 4 után mivel rukkol elő a Playground Games, lévén nagyon régóta rebesgetik, hogy egy új Fable jöhet a srácoktól, viszont ezzel kérdésessé válna esetleg a Horizon-sorozat jövője?