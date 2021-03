Forspoken címet kapott Project Athia

Lasan célegyenesbe ér a Project Athia, a Square Enix ugyanis bejelentette, hogy már végleges címet is kapott a Luminous Productions legújabb videojátéka, amit mostantól Forspoken címmel emlegethetünk majd.

A 2022-ben érkező játékban Frey Holland, egy Ella Balinska által alakított fiatal nő bőrébe bújhatunk majd bele, aki előtte is ismeretlen okokból- ahol még sárkányok is élnek -, de mágikus képességeinek köszönhetően van reménye arra, hogy túlélje a megpróbáltatásokat, és megtalálja a hazafelé vezető utat ebből az őrületből. Forspoken valamikor a jövő esztendőben érkezik, első körben azonban csak PC-n és PS5-ön számíthatnak majd rá a rajongók, ha pedig bárki egy kicsit alaposabban is ismerkedne a projekttel, egy videót még tudunk mutatni róla az alábbiakban:

