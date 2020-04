Formálisan is megerősítették a digitális E3 2020 törlését

Rögtön azután, hogy felreppent a Summer of Digital eseménysorozat híre, amely a nyári szezonra vonatkozó bejelentés-cunamit jelzi, számítani lehetett rá , hogy az E3 2020 a kukában végzi, még digitális formában is.

Eredetileg ugyanis úgy szólt a fáma, hogy az ESA online keretek között meg fogja tartani az év legnagyobb gaming expóját, viszont most formálisan is megerősítették a szervezők, hogy nem lesz nyomon követhető még prezentáció formájában sem a rendezvény,Hogy pontosan a nyári Summer of Digital hogyan fog zajlani, az egyelőre még nem tisztázott, viszont az egészen biztos, hogy sok bejelentést onnan fogunk megtudni első kézből. Várjuk a további részleteket!