Formálisan is bemutatkozott Senna, a League of Legends következő karaktere

Pár napja már megszellőztették, hogy érkezik Lucian felesége, Senna a League of Legends csatatereire, azonban hivatalosan akkor még nem erősítették meg , hogy valóban a Thresh lámpásában fogva tartott nő lesz a friss jövevény.

Most azonban a bejelentés formálisan is megtörtént, hivatalosan is Senna csatlakozik az Idézők Szurdokának küzdelmeihez, mindezt pedig egy roppant hangulatos kedvcsinálóval vezették fel - ahogyan azt a Riot Games-től már megszokhattuk.Senna október 29-én csatlakozik a PBE szerverekhez, ahol lehet majd tesztelgetni a képességeit, majd. Ha minden igaz, akkor Támogató szerepkörben fog tetszelegni, azonban kvázi Lövész játékmechanikai elemekkel lesz felvértezve.

