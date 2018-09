Már lassan a legnagyobb rajongók sem bírják nyomon követni, hogy milyen karaktereket is leplezett le eddig a SoulCalibur VI -hoz a Bandai Namco csapata, azonban a kiadó még mindig gőzerővel tolja az újdonságokat, így most Raphaelről rántották le a leplet.

Raphael Sorel, a francia nemesből lett harcos szintén a játék egyik nagy visszatérője lesz, aki hatalmas kardjával elképesztőena pályákon.A legjobb azonban, hogy a kérdéses hőst már a gyakorlatban is megnézheted, hiszen a készítők egy trailert is összedobtak hozzá, melyben Raphael és kardja, Flambert is megmutatkozik. A SoulCalibur VI várhatóan október 19-én érkezik majd PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

