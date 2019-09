Formálisan is bejelentették a Plants Vs. Zombies: Battle for Neighborville-t

A Plants Vs Zombies: Battle for Neighborville cím már jóval korábban kiszivárgott, miszerint ez lesz a franchise berkein belül a következő lövölde, azonban a hivatalos bejelentésre egészen a mai napig kellett várnunk.

Egy sor új karaktertípust, avagy ha jobban tetszik kasztot prezentál számunkra a legfrissebb gameplay trailer, ráadásul közösségi területek is lesznek, ahol új játékosokkal ismerkedhetünk meg, mielőtt kimennénk harcolni.Rengetegféle terepen ütközhetünk meg, akár osztott képernyőben is (minden játékmód támogatja a kétfős osztott képernyőt!), illetve akár szabad barangolásra is van lehetőségünk, hogy különféle tevékenységekkel üssük el az időnket egy-egy csata között. A hivatalos megjelenés október 18-ára tehető, azonban a Founders Edition vásárlói már hat héttel előtte megkezdhetik a vandálkodást, ami viszont 30 dollárt kóstál.Ez azt jelenti, hogy 10 dollárral olcsóbban kapjuk meg az egyébként 40 dolláros játékot, valamint már mától nekiveselkedhetünk a mókának, ráadásképp hetente kapunk friss tartalmakat. A kérdéses kiadvány csak és kizárólag digitálisan érhető el, PC-n, PS4-en, Xbox One-on.