Formálisan bejelentették az NBA 2K18-at

Bár a 2K Games csapata korábban már bejelentette, hogy idén is lesz NBA 2K18 , ám akkor még csak a Nintendo Switch-re érkező változatról hallottunk, de a mai napon a kiadó megerősítette, hogy jön az alkotás PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

A 2K Games rögtön egy nagyszerű hírrel indított: a játék kapható lesz ismét Legend Edition-ben, amelynek, aki 1992 és 2011 között 19 éven át játszott profi kosárlabdásként, ezzel pedig pályafutása során nagyon sok rekordot felállított már.A bejelentésből megtudtuk még, hogy, és miközben mindkét változatban találunk majd 100 ezer VC-t, 20 MyTeam csomagot, valamint néhány Shaq-hoz köthető felszerelést, addig a dobozos változatban ezt egy limitált poszterrel, exkluzív matricákkal és öt Panini gyűjthető kártyával fejelte meg a kiadó.Sőt mi több, lesz egy 130 dolláros NBA 2K18 : Legend Edition Gold csomag is, amiben az imént elhangzottakon felül további 150 ezer VC és 20 MyTeam csomag, valamint egy Shaq Jersey Collection is helyet kapott, jelentsen utóbbi bármit is.Az NBA 2K18 a tervek szerint, de ha a legendás változatot választjuk magunknak, akkor már szeptember 15-én kosarazhatunk is vele.

