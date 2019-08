Formálisan bejelentették az Aladdin és a The Lion King feldolgozását, itt az első kedvcsináló is

Hivatalos keretek között is átesett a formális bejelentésen a Nighthawk Interactive részéről két kilencvenes években megjelent klasszikus platformer, az Aladdin és a The Lion King feldolgozása, melyek annak idején sokunk gyerekkorát aranyozták be.

A két klasszikus visszatérésére, és bár különösebb grafikai megszépülés nem várható - csak a felbontást piszkálták feljebb -, néhány érdekes extrát azonban kapni fogunk mindkét játékhoz, így például több verzióban is átélhetjük majd az élményt, kinek az SNES-hez, kinek a Sega Genesis-hez vagy éppen a GameBoy-hoz húz jobban a szíve.Mindkét alkotáshoz kapunk majd bónusz tartalmakat és extrákat, érkezik a Múzeum is, amiből megismerhetjük a két cím hátterét, de kapunk friss játékelemeket, mint amilyen például az idő visszapörgethetőségének a lehetősége.

