Forma 1-gyel és NASCAR-ral gyarapodik a Rocket League

Igazából csak idő kérdése volt, hogy mikor lesz háziasítva a Rocket League a hozzá legközelebb álló sportokkal, azonban a harmadik szezon végre elhozza a borítékolható csomagkapcsolást, melynek értelmében Forma 1-es és NASCAR-os tartalmakkal egészül ki a program.

Április 7-én rajtol a vadonatúj évad, amelyhez kapcsolódóan a Psyonix partnerkapcsolatba lépett a Forma 1-gyel és a NASCAR-ral is, így új járgányokra, tartalmakra és egyéb finomságokra számíthat mindenki.Emellett egy vadonatúj autó kerül be a Rocket Pass-be, nevezetesen a Tyranno, amely a Dominus hitboxával van felszerelve, viszont többet az új szezonról majd csak jövő héten fogunk megtudni - addig sajnos meg kell elégednünk ennyivel.Ebből kifolyólag konkrét trailerünk sincs még a szezonhoz, de vélhetően hetekre vagyunk attól, hogy ez is megtörténjen.