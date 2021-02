Forged in the Barrens címmel mutatkozott be a Year of the Gryphon első Hearthstone kiegészítője

Újabb Hearthstone kiegészítőről hallottunk a hétvégi online Blizzcon eseményen, aminek részeként bemutatkozott a Forged in the Barrens expanzió, mely a Year of the Gryphon első expanziójaként láthat napvilágot.

A kiegészítőről rögtön érkezett egy friss kedvcsináló is, ami mellett megtudtuk, hogy megjelenésére idén tavasszal számíthatunk majd, méghozzá 135 új gyűjthető kártya, új Frenzy keyword, Spell Schools, Ranked Spells és megannyi más egyéb újdonság társaságában.A jövő kapcsán egyébiránt megtudtuk, hogy, mely egy teljesen új egyjátékos élményt és kompetitív játékmódot kínál majd nekünk, szóval érdemes lesz nyitva tartani miatta a szemünket.

