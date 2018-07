For Honor: A fejlesztők ingyen emote-okkal kérnek bocsánatot

A Ubisoft nemrégiben elkezdett kozmetikai cuccokat kivenni a For Honor -ból, a játékosaik természetesen hangot adtak elégedetlenségükért, a fejlesztők pedig máris ajándékkal kérnek bocsánatot.

Az új Weekly Content frissítéssel új emote-ok kerülnek be, mely ingyenesen lesz elérhető minden játékos számára, melyet az összes karakterre tudunk érvényesíteni, ésHabár a Ubisoft hajlamos baklövéseket elkövetni játékaikkal kapcsolatban, példamutató, hogy minden esetben igyekeznek javítani azokat, és játékosaik kedvére tenni. Vélhetőleg a jövőben nagyobb volumenű frissítéseket is kapunk, hisz a srácok a megjelenés óta azon dolgoznak, hogy a játékból a lehető legtöbbet kitudják hozni.A frissítéshez videó is dukál, csekkoljátok ti is!

