Folytatódhat az Age of Mythology?

Bár rengeteg kiváló franchise van a Microsoft kezében, ezek többsége azonban sajnos évek óta stagnál, de miután az Age of Empires-sorozat nemsokára feltámadhat, talán a többi széria számára is van némi reményt.

Pontosan ezt a reményt csillantotta meg nemrégiben Adam Isgreen, aki az Age of Empires-sorozat kreatív igazgatójaként nemrégiben az Eurogamernek nyilatkozva elmondta, hogyAdam szerint nagyon örülnek annak, hogy még ma is milyen sokan imádják az Age of Mythology-t, ami komoly fegyvertény lehet azzal kapcsolatban, hogy egy folytatás vagy valamiféle újabb feldolgozás elkészülhessen.