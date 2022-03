Folytatják a The Cuphead Show-t, bejelentették a második szezont

Nagy nyár vár a Cuphead-rajongókra, hiszen a Studio MDHR bejelentette, hogy a The Cuphead Show második szezonja is megjelenik a Netflixen a nyáron, így nemcsak a játék DLC-je, a The Delicious Last Course érkezik.

It?s official!! More heartfelt hi-jinx and hilarity awaits in Season 2 of The Cuphead Show, debuting Summer 2022 exclusively on @Netflix. pic.twitter.com/TlBiojlUY4 — Studio MDHR (@StudioMDHR) March 2, 2022

A Studio MDHR a Cuphead fejlesztője, az alapítók - a Moldenhauer testvérek - pedig a The Cuphead Show executive producerei voltak. Bár hivatalos megjelenési dátumot még nem tűztek ki, ezA The Cuphead Show egy Netflixes, eredeti gyártású rajzfilm, amelynek főszereplői Cuphead, Mugman és a Cuphead videojáték különböző gonosztevői. Az első évad csak egy maroknyi bosst fedezett fel az alapanyagból, így bőven maradt még anyag a 2. évadra és azon túlra is.