Folytatást kap a Men of War széria, érkezik a második rész

Visszatér a Men of War valósidejű RTS széria egy új számozott epizóddal, tizenkét évvel az eredeti első játék, és hét évvel az Assault Squad 2 névre hallgató spin-off cím után, hogy ismét igazi hadvezérré válhassunk.

Manapság nem nagyon van divatja az RTS címeknek, és bár vannak a mai napig igenis előtérben lévő címek gondolunk itt a Total War , illetve a Company of Heroes-ra , az elmúlt 10 évben jelentősen kiszorult a mainstream piacról, pedig azelőtt óriási népszerűség övezte őket.Ezen éra tagja volt Men of War, melyet az ukrán Best Way fejlesztett, és viszonylagos sikernek volt tekinthető, köszönhetően az alapformulát tökéletesre fejlesztő spin-offoknak, illetve a mod támogatásnak, melyben olyan Total Conversion modoknak engedtek teret,A rajongók örülhetnek, ugyanis el fog készülni a második rész, melyet az eredeti szoftverhez hasonlóan, ugyanúgy a Best Way fejleszt. A két sztorikampánnyal rajtoló játékban ismét a II. Világháború időszakát fogjuk bebarangolni, és olyan kevésbé ismert csatákat is lejátszhatunk, mint a Falaise ostroma.Természetesen tartalmazni fog egy masszív multiplayer módot is,. A fejlesztők ígérete szerint a csaták az immerzív hang dizájn, és a teljesen rombolható környezet végett nagyon autentikusak lesznek. Az alkotás valamikor a 2022-es évben várható, kizárólag PC-re.

