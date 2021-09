Folyamatos internetkapcsolat kell majd a Gran Turismo 7-hez

Most már egészen biztos, hogy amikor 2022 március 4-én megjelenik a Gran Turismo 7 , akkor bizony számolnunk kell azzal, hogy kötelező jelleggel szükség lesz a konstans internetkapcsolatra.

A játék többek között kampánymódját és autószerkesztő módját taglaló blogposztjában írták meg a fejlesztők, hogy bizony a legtöbb tartalomhoz elengedhetetlen lesz, hogy folyamatosan csatlakozva legyünk a világhálóhoz. Teljesen mindegy, hogy más játékosok ellen akarunk-e játszani, vagy csak a kampányt pörgetni, internetkapcsolatra lesz szükség.Talán annyira nem meglepő információval szemezünk, tekintve hogy a Gran Turismo Sport is ezen a nyomvonalon haladt korábban, és ahogyan az most kiderült, a folytatása is viszi tovább ezt a stafétát.