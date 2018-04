Földalatti barlangrendszer is lesz a PUBG legújabb csataterén

A PUBG fejlesztői egy friss blogbejegyzésben újabb részleteket osztottak meg velünk a népszerű battle royale készülő csatateréről, mely Savage kódnév alatt egy aprócska, 4x4km-es pálya lesz.





A kis méret azonban senkit se tévesszen meg, a legfrissebb hírek szerint ugyanis egy többszintes pályáról beszélhetünk, melynek, amin keresztül ejtőernyőnkkel egy földalatti barlangrendszerbe juthatunk, ahol ugyanúgy mehet majd az öldöklés, mint a felszínen.Mint a blogbejegyzéshez kapcsolt vázlaton láthatjuk, a kérdéses földalatti útvesztőből több kijáraton át is szabadulhatunk, és ha mindez nem lenne elég, az új helyszínen akár tuktukok volánja mögé is bepattanhatunk majd, de ezen kívül további járművek és rengeteg új fegyver is érkezik a helyszínnel, mint amilyen az M416 vagy a K98.