Fizetésemeléssel próbálja a Ubisoft magánál tartani a fejlesztőit

A Ubisoft kanadai stúdiói fizetésemelést jelentettek be az Asssassin's Creed és Far Cry kiadó munkatársainak, hogy leküzdjék a legidősebb fejlesztők elvándorlását, ahogyan az kiderült a Kotaku jóvoltából.

Bár az emelések mindenhol érvényesek, a Kotaku forrásai szerint azok kapják a legnagyobb emelést, akik jelenleg a legtöbbet keresnek, ami olyan kritikákat váltott ki, amelyek szerintAz új béremelések azonnal életbe lépnek, és november végén kezdik el kifizetni őket. A dolgozók több szabadságnapot és jobb fizetést kapnak a szülői szabadság ideje alatt is. Az emelések pontos összege azonban attól függően változik majd, hogy az alkalmazott milyen pozícióban van a vállalatnál.Az A Better Ubisoft nevű munkavállalói csoport szerint a junior alkalmazottak 5-7%-os emelést kapnak, míg a legidősebbek fizetése akár 20%-kal is emelkedhet.