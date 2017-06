Fizess elő egy évre a PS Plus-ra és ingyen Star Wars Battlefront-ot kapsz érte!

Most érdemes csak igazán PS Plus előfizetést igényelni, ha eddig halogattad volna, hiszen a Sony bejelentett egy olyan promóciót, aminek egyszerűen nem lehet ellenállni, lévén egy egészen szuper kis játékot kapunk mellé ajándékba.

A Sony ugyanis felhívta a figyelmünket arra, hogy ha most 12 hónapra előfizetünk a PS Plus szolgáltatásra, akkor ezért, amihez az alapjáték mellé a négy kiegészítő, az Outer Rim, a Bespin, a Death Star és a Rogue One: Scarif is járnak.A Sony kiemelte, hogy az ingyen játék digitális kódja a vásárlás után 5-10 nappal érkezik majd meg a felhasználókhoz, szóval ha eddig vártál az előfizetéssel, akkor most itt a remek alkalom.