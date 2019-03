Firmament címmel steampunk kalandot készít a Myst stúdiója

A Cyan fejlesztői a Myst-sorozattal túlzás nélkül történelmet írtak, és úgy tűnik, hogy folytatják ezt a vonalat, lévén most bejelentették, hogy Firmament címmel egy újabb kalandjátékon dolgoznak a háttérben.

Az alkotás egy steampunk környezetbe kalauzoló, erősen a mágiára építő mű lesz, amihez rögtön egy Kickstarter-kampányt is elindítottak, amivel a cél az, hogy az elkövetkezendő egy hónapon belül legalább 1,3 millió dollárt gyűjtsenek be, ami nagy valószínűséggel könnyen össze is jön neki, egyrészt a múltjuk miatt, másrészt pedig, mert akárhányszor látogatunk az oldalra, percenként többször is megpördül a számláló.A játékosok tehát folyamatosan küldik a pénzt a csapatnak, akik ígéretet tettek arra, hogy, ezáltal egy fejtörőkben gazdag, misztikummal átitatott kaland vár ránk, amit a játékipar több nagyágyúja segít tető alá hozni. Ha ismerkednél vele, ímhol egy kedvcsináló is:

Nézd nagyban ezt a videót!