Aki régebb óta követi a Forza Horizon-szériát, azok tudják, hogy Final Fantasy-s tartalom már korábban is tiszteletét tette az autós őrületben, merthogy az első epizódba is bekerült ugyanaz a Regalia verda, ami most a legfrissebb iterációba is.

A Final Fantasy XV-ből is ismeretes jármű, avagy a csapat ötödik tagja már be is került az alkotásba, így szabadon ülhet be mindenki, és furikázhat vele, de ha ez nem lenne elég, akkor itt van nekünk a Quartz Regalia Type-D típusú járgány is., így egy forintot sem kell azért kiperkálni, hogy Noctis-ék kocsiját elvigyük egy körre. Kapcsolódó előzetesünk is van, amin megleshetitek, hogyan is fest az imént részletezett újdonság.

