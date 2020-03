Final Fantasy VII Remake: a megjelenési dátum változatlan, de a lemezes kiadványok csúszhatnak

Mindennek alaposan odatesz a koronavírus, megjelenések tekintetében is, most pedig a Square Enix részéről hivatalos kommunikáció érkezett, hogy mégis hogyan fog hatni ez az egész mizéria a Final Fantasy VII Remake -re.

Elmondásuk alapján a játék premierdátuma változatlan, ám akik fizikai kópia formájában ruháztak be a szoftverre, azok nem kizárt, hogy némi csúszással számolhatnak kiszállítás tekintetében. Hogy pontosan mekkora potenciális halasztásról lehet szó, az egyelőre nem tisztázott.Ennek ellenére partnerünknél, a Play24/7-nél továbbra is úgy szól a fáma, hogy április 10-én minden vásárló készhez kapja a dobozos játékot, szóval aki fizikai formátumban szeretné a polcon tudni a megjelölt napon a Final Fantasy VII Remake -et, azok egyelőre jól járhatnak a szóban forgó webshoppal.